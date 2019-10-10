В Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне суда

Признаки насильственной смерти на теле не обнаружены.

В Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне суда
Фото: Depositphotosjinga80

В Конотопе Сумской области скончался 72-летний фигурант дела о развращении 15-ти и 14-летних подростков.

Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на полицию Сумской области.

Смерть подозреваемого наступила накануне заседания суда, который должен был избрать для него меру пресечения.

При осмотре тела правоохранители не обнаружили на нем признаков насильственной смерти.

В отделе коммуникации областной полиции отметили, что умерший пенсионер свою вину признал полностью и был готов отбывать наказание. Ему было объявлено о подозрении, но задерживать его не стали с учетом пожилого возраста.

Ранее в полиции уточнили, что подозреваемый настаивал, что вступал в "контакт" с подростками по "соглашению сторон".

Напомним, в конце сентября в Киевской области за развращение детей задержали тренера по футболу, который скрывался 4 года.

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