В Хмельницкой области мужчина случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишени

Ему объявлено о подозрении по статье "убийство по неосторожности".

?В Хмельницкой области мужчина случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишени
Фото: www.turotziv.com

В Хмельницкой области полицейские объявили о подозрении 64-летнему мужчине, который по неосторожности застрелил своего знакомого.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Происшествие случилось в воскресенье, 6 октября, около 14:30 на пустыре возле села Россоша.

"Предварительно установлено, 46-летний пострадавший вместе с подозреваемым на пустыре возле села Россоша занимались пристрелкой оптического прицела охотничьего карабина, в ходе чего последний случайно попал в голову знакомому, который стоял у мишени", - сообщили в полиции.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности). Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в январе прошлого года с Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрации.

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