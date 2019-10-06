В Канзасе мужчина расстрелял людей в баре

Четыре человека погибли, пятеро - ранены.

В Канзасе мужчина расстрелял людей в баре
Фото: edition.cnn.com

В США мужчина расстрелял в баре группу людей и убежал, четверо пострадавших погибли. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в городе Канзас-Сити, кроме четырех убитых еще пять человек ранены.

В местной полиции рассказали, что подозреваемый - латиноамериканец, который скрылся с места событий, его уже объявили в розыск. О мотивах злоумышленника правоохранители говорить отказались.

Напомним, в начале сентября в Техасе мужчина застрелил семь человек, в том числе полицейского. Самого стрелка убили во время перестрелки с правоохранителями.

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