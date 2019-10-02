В Украине снова задержали криминального авторитета "Тенго Гальского"

Его несколько раз выдворяли из страны и запрещали въезд.

Полиция повторно задержала в Одессе криминального авторитета по прозвищу "Тенго Гальский".

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Уголовник, известный по прозвищу "Тенго Гальский" или "Тенго Питерский", несколько раз незаконно пересекал границу Украины, пытаясь наладить здесь преступные связи и распространить свое влияние. Трижды его задерживали работники правоохранительных структур и выдворяли за пределы государства. Семь месяцев назад иностранца выдворили в последний раз и запретили въезд на 10 лет", - сообщили правоохранители

Несмотря на запрет въезда в начале года, он снова попытался проникнуть на территорию Украины. Однако, информация о его приезде стала известна оперативникам Одесского управления Нацполиции. 1 октября правоохранители задержали "Тенго Гальского" доставили его в Государственную миграционную службу в Одесской области.

В связи с отсутствием документов его поместили в пункт временного пребывания иностранцев для выдворения из Украины.

Напомним, 36-летний злоумышленник в 2013 году был коронован в роSSийском Санкт-Петербурге криминальными "авторитетами" и получил статус "вора в законе". Он планировал наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от угонов, краж, грабежей и разбойных нападений. Под его руководством должна было действовать преступная группировка в Киеве .