На Тайване мост рухнул на рыбацкие лодки, пострадали по меньшей мере 10 человек

Под обломками еще могут быть люди.

На северо-востоке Тайваня 1 октября обрушился арочный мост в одном из местных рыбацких портов. Обломки вместе с проезжавшим по мосту бензовозом упали на три рыбацкие лодки, которые находились под ним, пишет издание Focus Taiwan .

Пострадали по меньшей мере 10 человек, шестеро из них получили тяжелые травмы. Еще шесть остались под обломками. По данным спасательной службы Тайваня, все пострадавшие, кроме водителя грузовика, - иностранцы: шестеро из Филиппин и трое из Индонезии.

Причиной падения единственного на Тайване стального одноарочного моста, который построили всего двадцать лет назад, стало разрушение одной из опор. Причина обвала расследуется, но известно, что этим утром возле Тайваня произошло небольшое землетрясение.

Фото: nfa.gov.tw

Мост протяженностью 140 метров и шириной 15 метров был построен в 1999 году в зоне рыбацкого порта Наньфанъао.