В Умань прибыли уже 17 тысяч паломников-хасидов из 6 стран мира, - Нацполиция

Правоохранители несут службу в усиленном режиме.

В Умань прибыли уже 17 тысяч паломников-хасидов из 6 стран мира, - Нацполиция
Фото: npu.gov.ua

На сегодняшний день в Умань для празднования иудейского Нового года прибыло около 17 тысяч паломников-хасидов из шести стран мира. Правоохранители несут службу в усиленном режиме.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

"Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделений, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают круглосуточно в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", - сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

Порядок в Умани обеспечивают более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, и 20 сотрудников полиции Государства Израиль.

"В районе несения службы разработаны 46 пеших маршрутов, 17 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. На время мероприятий в месте компактного пребывания паломников перекрыто движение", - сообщают в Нацполиции.

Напомним, хасиды всего мира будут встречать Новый год по иудейскому календарю в период с 29 сентября по 1 октября. Ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования дней Рош ха-Шана будут проходить на могиле цадика Нахмана в Умани и в помещении местной синагоги.

В этом году в Умани ожидают до 40 тысяч паломников.

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