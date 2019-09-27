В Сумской области произошел взрыв в пекарне, две работницы получили ожоги

Причины взрыва выясняют правоохранители.

?В Сумской области произошел взрыв в пекарне, две работницы получили ожоги
Фото: su.npu.gov.ua

В Шостке Сумской области ночью произошел взрыв в пекарне, в результате которого пострадали две работницы предприятия.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что ночью в помещении пекарни работала смена из трех человек - две женщины в возрасте 48 и 47 лет, и 21-летний юноша.

"Вспышка газовоздушной смеси произошла в тот момент, когда одна из работниц открыла дверь в туалетную комнату. В результате она больше всех пострадала от ожогов: врачи диагностировали у нее поражение 15% тела, сейчас она находится в реанимации. Ее коллега также получила ожоги и была доставлена в хирургическое отделение местной больницы. Юноше медицинскую помощь оказали без госпитализации", - рассказали в полиции.

В результате взрыва в помещении повреждены стекла окон, частично разрушены межкомнатные перегородки и туалетная комната. Возникший после взрыва пожар потушили спасатели.

Фото: su.npu.gov.ua

Фото: su.npu.gov.ua

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и специалисты уголовнрй лаборатории. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Напомним, ранее в Киеве от взрыва электронной сигареты пострадал мужчина.

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