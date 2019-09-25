Герои «Парка Юрского периода» вернутся в новом фильме

Актёры Лора Дерн, Сэм Нил и Джефф Голдблюм, которые сыграли главные роли в «Парке Юрского периода», вернутся на экран в третьем фильме, сообщает Collider. Об участии звёзд в съёмках заявил режиссёр новой картины Колин Треворроу.

Трио не появлялось в качестве основных героев с перезагрузки франшизы в 2015 году, когда вышел «Мир Юрского периода». С тех пор из героев первого фильма в новых картинах снимались только Голдблюм в «Мире Юрского периода 2» 2018 года и Дерн, которая сыграла камео в «Парке Юрского периода III» 2001 года.

Деталей о сюжете «Мира Юрского периода 3» до сих пор неизвестны. О том, какие роли сыграют Лора Дерн, Сэм Нил и Джефф Голдблюм, информации пока нет, но заявлено, что они станут значительными персонажами в фильме. Мировая премьера картины запланирована на 11 июня 2021 года



