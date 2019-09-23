В Харькове взорвали очередной банкомат

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

В Шевченковском районе Харькова на улице Клочковской, 276-Б взорвали очередной банкомат. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области.

Фото: hk.npu.gov.ua

«23 сентября в 3:30 в полицию поступила информация о том, что на улице Клочковской, 276-Б произошел взрыв банкомата», - сказано в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Информация о подрыве банкомата внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по УК Украины. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, подрыв банкоматов довольно распространённое преступление в Харькове и области. В июне 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице. В апреле в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.

В ноябре 2018 года взорвали и обчистили банкомат, расположенные на лестничной площадке административного здания на Большой Панасовской улице. В апреле 2019 года ночью на улице Валдайской неизвестные также взорвали банкомат и завладели деньгами. В мае 2019 года в поселке Слобожанское неизвестные подорвали банкомат самодельной взрывчаткой и украли деньги.

Аналогичные преступления произошли 21 июля 2017 года в селе Покотиловка возле Харькова, 26 июня 2017 - в соседнем поселке Высокий, 21 ноября 2017 - в поселке Малая Даниловка.

Последняя информация о таком же преступлении была обнародована харьковской полицией 6 сентября. Инцидент произошел около 4:20 утра в поселке Слобожанскоев Харьковской области.