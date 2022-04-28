«Океан Ельзи» опубликовал клип на песню «Обійми», снятый на руинах в Харькове

Украинская группа «Океан Ельзи» опубликовала видео на песню «Обійми», которое было снято специально для открытия экспозиции «Это Украина: Защищая свободу» на Венецианской биеннале.

Съемки ролика состоялись 14 апреля в Харькове во дворе Дворца труда, который был разрушен в результате роSSийских бомбардировок. Дом 1916 года выстоял в двух мировых войнах, но пострадал в результате полномасштабного вторжения РоSSии в Украину.

Напомним, открытие выставки «Это Украина: Защищая свободу» состоялось 21 апреля. Экспозиция создана PinchukArtCentre совместно с Офисом президента Украины и Министерством культуры и информационной политики.