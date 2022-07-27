Український гурт «Океан Ельзи» представив пісню «Квіти мінних зон», та кліп на неї, в якому використані документальні кадри, зокрема, зняті на Донбасі. Учасники гурту зізналися, що пісня була написана ще декілька років тому та мала увійти до в новий альбом, що мав вийти у квітні цього року.

Втім, наразі кліп та пісня стали важливим проєктом, який допоможе зібрати кошти на нові якісні авто для захисників України.

В основі відео є ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах - життя в тилу та бойові дії на фронтах війни за Свободу і Незалежність України. Та найголовніше - це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки - війна, на відстані руки - тил.

Гурт також закликав своїх прихильників долучитися до проєкту «ДорогиПеремоги», які він запустив спільно з фондом «Повернись живим» та мобільним оператором «Київстар». Кошти від монетизації кліпу та пісні на всіх платформах будуть передані на купівлю пікапів для ЗСУ.