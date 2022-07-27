«Океан Ельзи» представив пісню «Квіти мінних зон» та кліп на неї
Виручені від монетизації кліпу гроші передадуть для купівлі автівок для українських військових, інформує
Український гурт «Океан Ельзи» представив пісню «Квіти мінних зон», та кліп на неї, в якому використані документальні кадри, зокрема, зняті на Донбасі. Учасники гурту зізналися, що пісня була написана ще декілька років тому та мала увійти до в новий альбом, що мав вийти у квітні цього року.
Втім, наразі кліп та пісня стали важливим проєктом, який допоможе зібрати кошти на нові якісні авто для захисників України.
В основі відео є ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах - життя в тилу та бойові дії на фронтах війни за Свободу і Незалежність України. Та найголовніше - це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки - війна, на відстані руки - тил.
Гурт також закликав своїх прихильників долучитися до проєкту «ДорогиПеремоги», які він запустив спільно з фондом «Повернись живим» та мобільним оператором «Київстар». Кошти від монетизації кліпу та пісні на всіх платформах будуть передані на купівлю пікапів для ЗСУ.