В Миргороде ввели карантин из-за бешеной лисы

Дикое животное укусило трех человек.

В Миргороде ввели карантин из-за бешеной лисы

В курортном Миргороде на Полтавщине с 17 сентября ввели карантин из-за бешенства. На прошлой неделе в городе обнаружили лису, зараженную этим вирусом, сообщает горсовет Миргорода.

Инцидент произошел на прошлой неделе, 13 сентября. Лиса покусала трех человек.

"Комиссия утвердила мероприятия по дальнейшему страхованию территории от распространения бешенства, разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города", - сказано в сообщении.

Жителей города просят немедленно сделать прививки своим домашним животным и по возможности - бездомным животным своего района. В случае необычного поведения животных необходимо немедленно обращаться к ветеринарным врачам.

Напомним, вирус бешенства является смертельным для человека, болезнь можно остановить только прививкой после контакта с больным животным.

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