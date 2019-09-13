Из-за горящих торфяников под Харьковом отменили занятия в школе и детсадах

Угрозы распространения огня на полигон нет, но местные жители задыхаются от дыма.

Из-за горящих торфяников под Харьковом отменили занятия в школе и детсадах
Фото: Чугуевский горсовет

На военном полигоне в Башкировке (Харьковская область) продолжают гореть отдельные очаги торфяников. Ситуация на полигоне контролируется, угрозы распространения огня на территорию складов ракетно-артиллерийского вооружения нет. Об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева, пишет местное издание "Харьков Тудей".

По данным Чугуевского горсовета, уровень загрязнения воздуха не соответствует санитарным нормам. Из-за этого с 13 до 16 сентября включительно приостановлен образовательный процесс в Клугино-Башкировской школе, детском саду №2, такую же рекомендацию получил детский сад "Веселочка" при военной части в Башкировке.

По информации представителя регионального медиацентра Минобороны Виталия Саранцева, к 19.00 12 сентября удалось потушить примерно 30 % тлеющих торфяников (до одного гектара).

"Из-за сильной задымленности местности точный масштаб потушенных участков определить трудно. Огонь не распространяется. Работы по тушению начались в 6.00. Количество личного состава и техники, задействованных в тушении, остается неизменной: 70 человек, 14 пожарных машин и инженерная техника: БАТ-2, ИМР-2, ГПМ-54", - сообщил Саранцев.

По данным ГосЧС, для тушения пожара привлекается вертолет МИ-8, который сделал 28 сбросов воды.

Напомним, тлеющие торфяники беспокоят жителей Чугуевского района третью неделю. Торфяники находятся на территории полигона 92-й бригады в Башкировке, дым застилает окрестности Чугуева, Малиновки, запах гари по вечерам ощущают даже жители окраин Харькова - Восточного и района ХТЗ.

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