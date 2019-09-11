В Киеве горел рынок "Юность"

Пожарные успели локализовать огонь до того, как он перекинулся на торговые ряды

В среду, 11 сентября, в Киеве произошел пожар на территории рынка "Юность". Черный столб дыма был виден из нескольких районов на левом берегу столицы, пишет "Информатор".

Фото: Информатор

Пожар начался около 11:00. Спасатели ГосЧС оперативно прибыли на место и помешали распространению огня на весь торговый павильон. Через полчаса пожар удалось ликвидировать полностью.

В результате инцидента погибших нет, медицинская помощь потребовалась одной женщине - продавщица надышалась угарным газом.

Причина пожара на данный момент не известна, на месте работают правоохранители.

Фото: Информатор
Фото: Информатор

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