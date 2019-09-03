В Киеве отравились шаурмой 7 студентов

В Киеве семь студентов госпитализированы с пищевым отравлением после употребления шаурмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По состоянию на 22:00 от врачей поступила информация о госпитализации семи человек. Со слов пациентов, все они покупали шаурму в одном киоске на ул. Борщаговской. Все пострадавшие - студенты одного вуза.

Полицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. После проведения первоочередной проверки следователи Соломенского управления полиции определятся с правовой квалификацией события.

Напомним, накануне стало известно о массовом отравлении шаурмой в Одесской области. В поселке Авангард с признаками гастроэнтероколита обратились в больницу более 30 человек, несколько пострадавших направлены на амбулаторное лечение, но большинство - госпитализированы.