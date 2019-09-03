В Киеве отравились шаурмой 7 студентов

Пострадавшие попали в больницу вечером в понедельник, 2 сентября.

В Киеве отравились шаурмой 7 студентов
Фото: google.com/

В Киеве семь студентов госпитализированы с пищевым отравлением после употребления шаурмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По состоянию на 22:00 от врачей поступила информация о госпитализации семи человек. Со слов пациентов, все они покупали шаурму в одном киоске на ул. Борщаговской. Все пострадавшие - студенты одного вуза.

Полицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. После проведения первоочередной проверки следователи Соломенского управления полиции определятся с правовой квалификацией события.

Напомним, накануне стало известно о массовом отравлении шаурмой в Одесской области. В поселке Авангард с признаками гастроэнтероколита обратились в больницу более 30 человек, несколько пострадавших направлены на амбулаторное лечение, но большинство - госпитализированы.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Запорожье открыли памятник к 15-летию недостроенных мостов через ДнепрВ Запорожье открыли памятник к 15-летию недостроенных мостов через Днепр
Под Киевом обнаружили автомобиль с мертвым мужчинойПод Киевом обнаружили автомобиль с мертвым мужчиной
В США зафиксировали первую смерть, которую связывают с использованием электронных сигаретВ США зафиксировали первую смерть, которую связывают с использованием электронных сигарет
В Дрогобыче в результате взрыва обрушился жилой дом, есть погибший и пострадавшиеВ Дрогобыче в результате взрыва обрушился жилой дом, есть погибший и пострадавшие
В Дрогобыче обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие (обновлено)В Дрогобыче обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция Киева начала уголовное производство по факту отравления студентов шаурмойПолиция Киева начала уголовное производство по факту отравления студентов шаурмой
Под Одессой от отравления шаурмой пострадали 37 человекПод Одессой от отравления шаурмой пострадали 37 человек
В Киеве горел дом в недостроенном ЖК на Бережанской (обновлено)В Киеве горел дом в недостроенном ЖК на Бережанской (обновлено)
В Киеве загорелся дом в недостроенном ЖК на Бережанской
В Киеве от взрыва электронной сигареты пострадал мужчинаВ Киеве от взрыва электронной сигареты пострадал мужчина
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горломВ Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
В Киеве на Печерске на женщину упало деревоВ Киеве на Печерске на женщину упало дерево
В Киеве задержали наркоторговцев с 2 кг амфетаминаВ Киеве задержали наркоторговцев с 2 кг амфетамина
Теща Притулы и Хомутынника сбила женщину с 9-летним сыном в Киеве, - СМИТеща Притулы и Хомутынника сбила женщину с 9-летним сыном в Киеве, - СМИ
Спасатели сняли с Северного моста в Киеве шестерых детейСпасатели сняли с Северного моста в Киеве шестерых детей
Последние новости
Подгружаем последние новости