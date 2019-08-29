Во Львовской области отравилось четверо подростков

Предварительно установлено, что подростки могли отравиться в развлекательном лагере в Ивано-Франковской области.

28 августа в Червоноградский отдел полиции около 4.00 поступило сообщение от медиков, что в инфекционное отделение местной больницы с отравлением доставлено четверо подростков 14-15 лет. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области.

Полицейские предварительно установили, что четверо несовершеннолетних могли отравиться в развлекательном лагере в Ивано-Франковской области, откуда дети приехали накануне.

У всех подростков диагностировали пищевую токсикоинфекцию, их состояние стабильное.

Выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в середине августа в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление детей, которые отдыхали в частной усадьбе "Горицвет". Были госпитализированы 13 детей из 30 отдыхающих.