Под завалами в Дрогобыче нашли тела восьми погибших, среди них был один ребенок
Спасено семеро человек, в том числе пятеро детей.
Под руинами в результате обвала части дома в Дрогобыче во Львовской области, спасатели обнаружили тела восьми погибших, среди которых один ребенок. Об этом по состоянию на 6:30 утра сообщает Госслужба по ЧС.
Отмечается, что восемь человек, чьи тела были обнаружены, погибли сразу при завале. Их них –5 женщин, 2 мужчин и один 5-летний мальчик.
В ходе работ силами ГосЧС спасено 7 человек, в том числе 5 детей.
«По оперативной информации под завалами людей нет. Работы по разборке завала продолжаются», - сказано в сообщении.
Напомним, обвал дома в Дрогобыче произошел ночью 28 августа на ул. Грушевского, 101. 2 человека погибли и 7 госпитализированы. Среди пострадавших - шетилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 года.
Позже, около 15.00 произошел новый обвал - упала верхняя плита, которая нависала над развалиной. Все 64 семьи из разрушенного дома решили отселить из-за угрозы нового обвала.
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29.08.2019 04:49