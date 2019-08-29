В Киеве от взрыва электронной сигареты пострадал мужчина

Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение больницы.

В Киеве от взрыва электронной сигареты пострадал мужчина
Фото: facebook.com/kyivpatrol

Вечером 27 августа в Киеве мужчина пострадал от взрыва электронной сигареты, его госпитализировали в ожоговое отделение больницы.

Об этом сообщает полиция Киева в фейсбуке.

По данным правоохранителей, около 20:00 они получили сообщение о несчастном случае на проспекте Победы.

Пострадавший рассказал, что ехал на пассажирском месте в авто, когда в его сумке взорвался вейп.

"Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков, ведь пассажир получил травмы. Патрульные, которые первыми прибыли на место происшествия, оказали травмированному мужчине домедицинскую помощь", — говорится в сообщении.

По словам патрульных, у мужчины были ожоги кистей рук, его госпитализировали в ожоговое отделение больницы.

Как сообщалось, а конце августа 2017 в Лондоне из-за взрыва электронной сигареты эвакуировали вокзал.

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