В Киеве от взрыва электронной сигареты пострадал мужчина
Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение больницы.
Вечером 27 августа в Киеве мужчина пострадал от взрыва электронной сигареты, его госпитализировали в ожоговое отделение больницы.
Об этом сообщает полиция Киева в фейсбуке.
По данным правоохранителей, около 20:00 они получили сообщение о несчастном случае на проспекте Победы.
Пострадавший рассказал, что ехал на пассажирском месте в авто, когда в его сумке взорвался вейп.
"Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков, ведь пассажир получил травмы. Патрульные, которые первыми прибыли на место происшествия, оказали травмированному мужчине домедицинскую помощь", — говорится в сообщении.
По словам патрульных, у мужчины были ожоги кистей рук, его госпитализировали в ожоговое отделение больницы.
Как сообщалось, а конце августа 2017 в Лондоне из-за взрыва электронной сигареты эвакуировали вокзал.
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Общество
29.08.2019 04:11
29.08.2019 04:49