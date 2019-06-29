Полиция разоблачила сеть фальшивых реабилитационных центров, где людей удерживали в трудовом рабстве

Центры действовали в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Полиция разоблачила сеть фальшивых реабилитационных центров, где людей удерживали в трудовом рабстве
Полиция разоблачила сеть фальшивых реабилитационных центров
Фото: mvs.gov.ua

Полиция Донецкой области разоблачила сеть фальшивых реабилитационных центров, в которых в трудовом рабстве удерживали более 100 человек с наркотической и алкогольной зависимостью. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители пресекли деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.

"Злоумышленники набирали "трудовые бригады" по объявлениям, обещая бесплатно избавить от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия маскировали под видом социальных работников. "Реабилитация" заключалась в тяжелом труде: на строительстве, разгрузке, земельных работах. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия", - сообщили в полиции.

В "пациентов" отбирали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках. Условия проживания и питания были минимальными. Пострадавшие постоянно находились под наблюдением.

Денег за изнурительную работу "пленные" не получали, все средства шли к "благотворительной" организации и оказывались на личном счете ее руководителя. С одного "реабилитационного центра" он получал до 4 тысяч гривен в день.

Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, который оказался гражданином РоSSии.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что с начала года в Украине зарегистрировано 189 преступлений в сфере торговли людьми.


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