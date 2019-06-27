В Калифорнии умер актер сериала "Альф" Макс Райт

В Калифорнии в возрасте 75 лет умер американский актер Макс Райт, известный по роли Уилли Таннера в комедийном сериале "Альф", выходившем на американском телевидении с 1986 по 1990 год.

Об этом сообщает Vulture.com.

Актер длительное время боролся с раком, в 1995 году ему диагностировали лимфому.

Макс Райт также эпизодически принимал участие в сериалах: "Друзья", "Она написала убийство", "Квантовый скачок", "Баффало Билл", "Без ума от тебя" и других. Он снимался в фильмах "Весь этот джаз", "Красные", "Тень", "Свой в доску", "Сон в летнюю ночь".

Напомним, в прошлом году студия Warner Bros. заявила, что собирается переснять популярный комедийный телесериал "Альф".

В июне 2016 года в Лос-Анджелесе в возрасте 76 лет умер актер Мичу Месарош, который сыграл Альфа.