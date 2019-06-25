?На стрельбах на полигоне МВД в Днепропетровской области ранили подростка

Государственное бюро расследований начало расследовать ранение 15-летнего подростка во время учебно-тренировочных стрельб курсантов Днепропетровского университета внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Полтава, расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в с. Партизанское Днепропетровской области. По предварительной информации, 24 июня около 11:00 во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел парень 2004 года рождения получил огнестрельное ранение в область правого бедра", - говорится в сообщении.

Получив эту информацию, сотрудники ГБР выехали на место происшествия. Сейчас продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

Подросток прооперирован в областной детской больнице, ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены, угрозы жизни нет.

Фото: dbr.gov.ua

"Досудебное расследование начато по факту халатности должностных лиц Днепропетровского государственного университета внутренних дел при организации проведения учебно-тренировочных стрельб (ч. 1 ст. 367 Уголовного Кодекса). Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - отмечается в сообщении.

Напомним, в июле прошлого года на Ровенском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли четверо военнослужащих и восемь бойцов получили ранения несколько военнослужащих.

В июле 2017 года в Кривом Роге журналист интернет-издания "Первый Криворожский" получил огнестрельное ранение в ходе военных учений у здания Саксаганского районного совета.