Житель Луцка, "заминировавший" областную больницу получил 4,5 года тюрьмы

При задержании хулиган разбил телефон полицейского и избил его коллегу.

Житель Луцка, "заминировавший" областную больницу получил 4,5 года тюрьмы

Апелляционный суд Волынской области приговорил к 4,5 годам тюремного заключения 39-летнего мужчину, который сообщил о минировании Волынской областной клинической больницы.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

"11 апреля 2018 года нетрезвый мужчина сообщил по телефону на линию «102» о минировании и подготовке взрыва в Волынской областной клинической больнице. В связи с этим была проведена эвакуация медицинских работников и пациентов. Информация о подготовке взрыва не подтвердилась. Взрывчатка обнаружена не была", - говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

"Личность «минера» установили сразу. Во время задержания злоумышленника вечером того же дня он разбил телефон одного из сотрудников полиции и нанес телесные повреждения другому. Признав мужчину виновным, Луцкий горрайонный суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленник не согласился с таким наказанием и обжаловал его в апелляционном порядке, добиваясь установления испытательного срока. Суд оставил апелляционную жалобу обвиняемого без удовлетворения. Его взяли под стражу в зале суда.

Напомним, Министерство внутренних дел предлагает изменить порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов и ужесточить наказания для "шутников".

Сейчас Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы.


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