В Киеве пьяный мужчина подстрелил велосипедиста на светофоре

В Киеве полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять из пистолета на улице и случайно ранил прохожего, который стоял возле пешеходного перехода.

Об этом сообщается на сайте столичного управления Нацполиции.

К правоохранителям обратился 56-летний кииевлянин, который рассказал, что ехал на велосипеде и остановился на светофоре, как в него выстрелил неизвестный.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом "огнестрельное ранение предплечья".

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец Киевской области.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно. При поверхностном осмотре у него обнаружили предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, он направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

Стрелка задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи - до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области мужчина стрелял во дворе из ружья и ранил соседского ребенка.

Ранее в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Как выяснилось, ребенка ранили полицейские во время отдыха. Они употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять по металлическим банкам. В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла, который в это время находился на детской площадке возле дома. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения. Через три для Кирилл скончался в реанимации.