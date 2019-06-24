В Киеве пьяный мужчина подстрелил велосипедиста на светофоре
Стрелок задержан полицейскими.
В Киеве полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять из пистолета на улице и случайно ранил прохожего, который стоял возле пешеходного перехода.
Об этом сообщается на сайте столичного управления Нацполиции.
К правоохранителям обратился 56-летний кииевлянин, который рассказал, что ехал на велосипеде и остановился на светофоре, как в него выстрелил неизвестный.
Пострадавшего госпитализировали с диагнозом "огнестрельное ранение предплечья".
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец Киевской области.
"Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно. При поверхностном осмотре у него обнаружили предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, он направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.
Стрелка задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи - до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Житомирской области мужчина стрелял во дворе из ружья и ранил соседского ребенка.
Ранее в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Как выяснилось, ребенка ранили полицейские во время отдыха. Они употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять по металлическим банкам. В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла, который в это время находился на детской площадке возле дома. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения. Через три для Кирилл скончался в реанимации.
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24.06.2019 15:05