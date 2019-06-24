В Киеве снова заминировали большое количество объектов

В Киеве в очередной раз накрыла волна сообщений о заминировании.

Об этом сообщают СМИ .

Так, как передает " Киев Оперативный", на этот раз заминированы торгово-развлекательные центры: ТРЦ:SkyMall, "Глобус", "Украина", Lavina, "Гулливер", Арт-Молл, "Проспект", "Район", "Караван", "Магелан", "Квадрат Нео", "Ретровиль", "Метрополис"; продуктовые супермаркеты "Ашан", АТБ, "Сильпо", Терра, ІКЕА, "Эпицентр".

Также поступили анонимные сообщения о минировании всех родильных домов в столице и нескольких высших учебных заведений.

Так, неизвестные сообщили о минировании всех корпусов Национального университета имени Тараса Шевченко, в котором сегодня проходят экзамены. На контрольные также не попали студенты-магистры исторического факультета, так как доступ в помещение перекрыт. У некоторых экзамены принимали прямо на улице рядом с университетом (красный корпус). На факультетах, расположенных на ВДНХ, экзамены сегодня отменили.

Под волну минирований попал и Киевский национальный университет технологий и дизайна, где также проходят госэкзамены.

Напомним, 17 июня неизвестные сообщили о минировании целого ряда объектов в Киеве . Утром поступил анонимный звонок о минировании станции метро "Олимпийская", после чего станцию закрыли на вход и выход. Затем после подобных сообщений закрывали еще несколько станций.