В Киеве нашли мертвым пропавшего 9-летнего мальчика

Вечером 23 июня в Киеве нашли мертвым мальчика, пропавшего накануне. Об этом сообщает сообщество " Киев Оперативный".

9-летний Захар Черевко пропал вечером в субботу, 22 июня. По словам родных, он вышел из дому, чтобы взять интервью у прохожих рядом с о своим домом, и не вернулся.

Тело ребенка обнаружили в озере Вырлица в Дарницком районе. Сообщается, что на теле ребенка есть следы насильственной смерти.

Правоохранительные органы на данный момент не предоставляли информации о расследовании случившегося.

Напомним, на прошлой неделе в Ивановке Одесской области похоронили 11-летнюю Дашу Лукьяненко, в убийстве девочки сознался 22-летний сосед.