В Луганской области пытались подорвать инкассаторский автомобиль

В результате взрыва поврежден автомобиль, деньги остались в безопасном месте.

В Луганской области пытались подорвать инкассаторский автомобиль
Фото: lug.gp.gov.ua

В среду, 19 июня, в Попаснянском районе Луганской области неизвестные пытались подорвать автомобиль инкассаторов ПриватБанка.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Установлено, что около 9:00 на автодороге в Попаснянском районе произошел взрыв перед автомобилем. В это время транспортное средство двигалось из Северодонецка в Попасную. В нем находились трое работников инкассации, никто из них не пострадал. В результате взрыва был поврежден автомобиль. Денежные средства остались в безопасном месте", - говорится в сообщении

На месте происшествия обнаружили воронку глубиной 0,31 м и два обломка от детонатора.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса.

Проверяются все версии организации нападения.

Напомним, в апреле полиция задержала банду из 10 человек, которая в течение семи лет грабила инкассаторов.


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