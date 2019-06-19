В Днепре пьяный мужчина в милицейской форме приставал к прохожим, представляясь "Давидом Гоцманом"

Дебошира задержали полицейские и передали медикам.

?В Днепре пьяный мужчина в милицейской форме приставал к прохожим, представляясь "Давидом Гоцманом"
Архивное фото
Фото: СС0 Public Domain

В Днепре патрульные задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения издевался над своей пожилой матерью и цеплялся к прохожим на улице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

К правоохранителям обратилась жительница одного из домов на улице Павла Чубинского и сообщила, что над ее соседкой - больной пожилой женщиной - издевается ее сын - оскорбляет, угрожает, крушит мебель и бьет посуду. Патрульные прибыли на место происшествия и взяли у потерпевшей заявление и объяснение. Однако дебошира дома не оказалось, и полицейские решили его найти. Женщина рассказала им его приметы и сообщила, где он может находиться.

Полицейские нашли мужчину на остановке общественного транспорта на улице Рабочей. Он был пьян, одет в форму бывшего сотрудника милиции, вел себя агрессивно, приставал к прохожим и назывался "Давидом Гоцманом" (персонаж из сериала "Ликвидация", - ред.). Полицейские задержали его и доставили в отделение.

Фото: facebook.com/dnipropolice

Мужчина предоставил правоохранителям свои документы, на него составили административные материалы по ст.173-2 КУоАП (совершение насилия в семье) и ст.178 КУоАП (нахождение в пьяном виде в общественном месте). Также ему вызвали скорую помощь, так как его поведение было неадекватным. Сейчас дебошира госпитализировали.

Напомним, ранее в Днепре пьяный бывший прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона.


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