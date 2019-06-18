Дожди подтопили более 300 домохозяйств во Львовской и Херсонской областях

Спасатели продолжают откачивать воду из дворов и подвалов.

Дожди подтопили более 300 домохозяйств во Львовской и Херсонской областях
Фото: facebook/Управління ДСНС України у Закарпатській області

Дожди подтопили более 300 домохозяйств в Херсонской и Львовской областях. Погибших нет, по состоянию на сегодняшнее утро спасатели ГосЧС продолжают откачивать воду и ликвидировать последствия непогоды, сообщает пресс-служба ведомства.

Во Львовской области в понедельник дожди подтопили 68 домохозяйств в трех населенных пунктах. К сегодняшнему утру большинство домов вне опасности, остаются подтопленными 5 подвалов жилых домов, 21 приусадебный участок и 4 хозяйственные постройки. Уровень воды постепенно спадает.

Намного серьезнее пострадали жители Олешковского района Херсонской области. Здесь из-за осадков оказались подтопленными 262 домохозяйства в пгт Новая Маячка. К сегодняшнему утру спасатели продолжают откачивать воду в 170 дворах. В населенном пункте проложили временный трубопровод для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.

Несмотря на значительные осадки, спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности на всей территории Украины.


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