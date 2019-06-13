На лесопилке в Киевской области незаконно работали 24 нелегала из Африки и Китая

Иностранцы приехали в Украину под предлогом обучения в ВУЗах, но были привлечены к незаконному труду.

11 июня правоохранители с привлечением спецподразделения ДОЗОР провели обыски на одном из лесоперерабатывающих предприятий Бориспольского района Киевской области и обнаружили 24 работающих нелегалов из стран Африки и Китая.

Фото: dpsu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Иностранцы прибыли из Китая, Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара. Правоохранители установили, что нелегальные работники приехали в Украину под предлогом обучения в высших учебных заведениях, но на самом деле их привлекли к незаконному труду.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

На данный момент предпринимаются меры по депортации "заробитчан" и устанавливается круг причастных к этому незаконному трудоустройству.

Напомним, в конце мая 2019 года полицейские освободили из трудового рабства более 80 человек, содержавшихся в "тренинг-центрах" в нескольких селах региона, Житомире и Виннице.

Организаторы и участники – жители Житомира были задержаны правоохранителями после проведенных обысков по их месту жительства.




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