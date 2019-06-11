В Чернобыльской зоне полицейские провели учения по задержанию нарушителей на реке
Отрабатывались действия в случае обнаружения неизвестной лодки на Припяти.
В Чернобыльском заповеднике правоохранители отработали механизм взаимодействия своих подразделений в случае незаконного проникновения на территорию зоны отчуждения водным путем.
Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения в Фейсбуке.
В ходе учений отрабатывались оперативные действия в случае обнаружения неизвестной лодки на реке Припять.
В результате условные нарушители были задержаны и идентифицированы. Отмечается, что наблюдатели отметили высокий уровень готовности правоохранителей к внештатным ситуациям и принятию оперативных решений.
"Чернобыльский заповедник - особая природно-защитная зона и поэтому требует особого подхода. Руководство заповедника и в дальнейшем будет работать над совершенствованием работы ведущих подразделений, осуществляющих охрану и сохранение природных комплексов заповедника, а также - укреплять материально-техническую базу", - отметил руководитель заповедника Александр Галущенко.
Напомним, ранее пограничники Житомирского отряда и сотрудники Нацполиции задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции трех сталкеров - жителей Ровно и Ровенской области.
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