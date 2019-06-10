В летнем лагере в Черновицкой области отравились 24 ребенка и двое взрослых
Состояние пострадавших удовлетворительное.
В селе Репужинцы (Черновицкая область) госпитализированы 5 детей и одного взрослого с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.
Все пострадавшие поступили в больницу из лагеря отдыха в селе Репужинцы. Еще 19 детей и один взрослый с такими же симптомами остались на территории лагеря. У пострадавших выявлены симптомы острого гастроэнтероколита неизвестного происхождения.
Состояние пострадавших удовлетворительное, они получают необходимое лечение. В лагере работают медики и специалисты лабораторного центра.
Напомним, на прошлой неделе расследование установило причину отравления 57 военнослужащих во Львовской области. Оказалось, что военные употребляли некачественные консервы.
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Общество
10.06.2019 17:25
10.06.2019 17:25