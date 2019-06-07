На шахте в Кривом Роге погиб рабочий
Проводится расследование.
На шахте им. Фрунзе в Кривом Роге Днепропетровской области погиб рабочий.
Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Сухая Балка", которому принадлежит данная шахта.
"7 июня 2019 года в 11:30 в горной выработке горизонта 1210 метра в бессознательном состоянии был обнаружен горнорабочий очистного забоя. Горным мастером и рабочим были предприняты меры оказания первой помощи пострадавшему. Он был оперативно поднят из шахты на поверхность, где констатировали его смерть", - говорится в сообщении.
О происшедшем случае было сообщено в правоохранительные органы, фонд социального страхования и территориальный орган Гоструда.
Проводится расследование обстоятельств происшедшего.
Напомним, 29 мая во Львовской области при обвале породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.06.2019 21:23