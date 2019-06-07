В Моршине погибла женщина от удара молнии

55-летняя женщина погибла на своем приусадебном участке.

В Моршине погибла женщина от удара молнии

Сегодня, 7 июня в городе Моршин во Львовской области около 12:00 от удара молнией погибла 55-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Львовской области.

Отмечается, что инцидент произошел на приусадебном участке, который принадлежал погибшей.

На месте события работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 11 мая в городе Сокаль Львовской области погиб мужчина от удара молнии. Жена погибшего 1949 года рождения получила травмы и ее госпитализировали в реанимационное отделение Сокальской больницы.


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