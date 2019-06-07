В Днепровском районе Киева полиция задержала мужчину с гранатой

Взрывоопасный предмет у злоумышленника изъяли в сумке. Начато уголовное производство.

В столичном Днепровском районе на улице Марганецкой в рамках операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители задержали мужчину с гранатой. Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские заметили подозрительного мужчину, а во время проверки документов и содержимого сумки, они обнаружили предмет, похожий по гранату РГД-5 с запалом.

В результате правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Обнаруженный предмет изъяли и направили на экспертизу.

Человек с вероятной гранатой оказался уроженцем Черкасской области, 1977 года рождения. Раньше мужчину уже судили за грабеж и хранение наркотиков.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские начали уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, в мае в Киеве полиция задержала 21-летнего парня с двумя гранатами на станции метро "Вокзальная".

В вестибюле станции метро правоохранители обратили внимание на подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Пригласив его в комнату полиции для осмотра, в его сумке нашли две гранаты Ф-1 и три запала к ним.

Парня задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
Полицейским, ранившим ребенка в Переяславе-Хмельницком, смягчили подозрение, - СМИПолицейским, ранившим ребенка в Переяславе-Хмельницком, смягчили подозрение, - СМИ
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимацииВ Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимации
5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области
Во Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погибВо Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погиб
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львовской области СБУ задержала за вымогательство редактора местного сайтаВо Львовской области СБУ задержала за вымогательство редактора местного сайта
Пилоты ВВС Индии обнаружили тела 5 человек в районе, где пропали восемь альпинистовПилоты ВВС Индии обнаружили тела 5 человек в районе, где пропали восемь альпинистов
В Одессе полиция задержала 51 участника беспорядков у здания ОнМедУВ Одессе полиция задержала 51 участника беспорядков у здания ОнМедУ
Жители Киева стали реже жениться и чаще разводитьсяЖители Киева стали реже жениться и чаще разводиться
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в подрыве банкомата в Запорожье
Ко Дню Киева в столице будут бесплатные экскурсииКо Дню Киева в столице будут бесплатные экскурсии
Полиция нашла крупный арсенал оружия в рамках расследования о взрыве в банке СтаробельскаПолиция нашла крупный арсенал оружия в рамках расследования о взрыве в банке Старобельска
В Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в банкеВ Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в банке
Пьяный мужчина угрожал подорвать себя гранатой в салоне автобуса "Харьков - Чугуев"Пьяный мужчина угрожал подорвать себя гранатой в салоне автобуса "Харьков - Чугуев"
Полиция Винницкой области задержала 29-летнего мужчину, застрелившего двух фермеровПолиция Винницкой области задержала 29-летнего мужчину, застрелившего двух фермеров
Последние новости
Подгружаем последние новости