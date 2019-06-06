Более 93% выпускников медвузов успешно сдали "КРОК 2"

После экзамена студенты жаловались на слишком сложные вопросы и ограниченное время на ответы.

93.2% выпускников украинских медицинских университетов успешно сдали выпускной экзамен "КРОК 2". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Лицензионный интегрированный экзамен «КРОК 2. Общая врачебная подготовка» - это экзамен, который студенты проходят на выпускном курсе как часть государственной аттестации. Всего в тестировании, которое проводилось 21 мая, приняли участие 7143 студентов из 20 высших учебных заведений, 6656 человек набрали необходимый балл.

"Результаты нынешнего теста не отличаются существенно от показателей предыдущих лет, хотя процент тех, кто не сдал экзамен, немного выше. Так, в 2019 году экзамен не сдали 6,8% (487 студентов), в 2018 - 4,4% (307 студентов); в 2017 - 4,8% (282 студента) ", - рассказал и.о. директора ГО "Центр тестирования при МЗ Украины" Эдуард Рубин, представляя результаты экзамена "КРОК 2".

Большинство студентов, которые не справились с заданиями КРОК 2", сдавали этот экзамен впервые. Это 362 студента из 487. Они смогут повторно пройти тест следующего года.

Еще 125 студентов, которые сдавали экзамен повторно, смогут пройти тестирование еще раз после повторного обучения.

Напомним, экзаменационные задания КРОК составляют преподаватели высших учебных заведений, эксперты Центра тестирования. В частности, в экзаменационный буклет 2019 года были включены вопросы от 152 авторов. Отбор тестовых заданий в экзаменационном сборника осуществляется экспертами Центра тестирования.