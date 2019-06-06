Более 93% выпускников медвузов успешно сдали "КРОК 2"

После экзамена студенты жаловались на слишком сложные вопросы и ограниченное время на ответы.

Более 93% выпускников медвузов успешно сдали
Студенты НМУ им. Богомольца на общем собрании
Фото: lovi-moment.com.ua

93.2% выпускников украинских медицинских университетов успешно сдали выпускной экзамен "КРОК 2". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Лицензионный интегрированный экзамен «КРОК 2. Общая врачебная подготовка» - это экзамен, который студенты проходят на выпускном курсе как часть государственной аттестации. Всего в тестировании, которое проводилось 21 мая, приняли участие 7143 студентов из 20 высших учебных заведений, 6656 человек набрали необходимый балл.

"Результаты нынешнего теста не отличаются существенно от показателей предыдущих лет, хотя процент тех, кто не сдал экзамен, немного выше. Так, в 2019 году экзамен не сдали 6,8% (487 студентов), в 2018 - 4,4% (307 студентов); в 2017 - 4,8% (282 студента) ", - рассказал и.о. директора ГО "Центр тестирования при МЗ Украины" Эдуард Рубин, представляя результаты экзамена "КРОК 2".

Большинство студентов, которые не справились с заданиями КРОК 2", сдавали этот экзамен впервые. Это 362 студента из 487. Они смогут повторно пройти тест следующего года.

Еще 125 студентов, которые сдавали экзамен повторно, смогут пройти тестирование еще раз после повторного обучения.

Напомним, экзаменационные задания КРОК составляют преподаватели высших учебных заведений, эксперты Центра тестирования. В частности, в экзаменационный буклет 2019 года были включены вопросы от 152 авторов. Отбор тестовых заданий в экзаменационном сборника осуществляется экспертами Центра тестирования.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области
Во Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погибВо Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погиб
Полицейским, ранившим ребенка в Переяславе-Хмельницком, смягчили подозрение, - СМИПолицейским, ранившим ребенка в Переяславе-Хмельницком, смягчили подозрение, - СМИ
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимацииВ Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимации
Блок рекламы


Похожие новости
Супрун призвала выпускников отказаться от традиции запускать воздушные шарыСупрун призвала выпускников отказаться от традиции запускать воздушные шары
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли более 30 человекВ Таджикистане во время бунта в колонии погибли более 30 человек
В аэропорту «Борисполь» разоблачили международный транзит более 40 кг наркотиковВ аэропорту «Борисполь» разоблачили международный транзит более 40 кг наркотиков
В Киеве полицейские изъяли более 300 кг героинаВ Киеве полицейские изъяли более 300 кг героина
Второй подозреваемый в деле о взрывах в Кропивницком арестован с залогом более 1 млн гривенВторой подозреваемый в деле о взрывах в Кропивницком арестован с залогом более 1 млн гривен
В центре Львова неизвестные разлили более килограмма ртутиВ центре Львова неизвестные разлили более килограмма ртути
В одесском порту в контейнере с бананами обнаружили более 250 кг кокаинаВ одесском порту в контейнере с бананами обнаружили более 250 кг кокаина
Сильный ветер обесточил более 500 населенных пунктов в УкраинеСильный ветер обесточил более 500 населенных пунктов в Украине
Более 5 тыс. пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2018 году в КиевеБолее 5 тыс. пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2018 году в Киеве
В Одесской области корью заболели более 70 детейВ Одесской области корью заболели более 70 детей
Последние новости
Подгружаем последние новости