В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания геологического колледжа
Раньше там находилось общежитие. В нем уже давно никто не живет.
В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника, 9 (бывшая Анри Барбюса).
В администрации колледжа LB.ua рассказали, что раньше там находилось общежитие. В нем уже давно никто не живет.
Обвал произошел перед выходными.
КГРТ создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.
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