В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания геологического колледжа

Раньше там находилось общежитие. В нем уже давно никто не живет.

Фото: Квашук Олександр. Рятувальник КАРС

 

В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника, 9 (бывшая Анри Барбюса).

В администрации колледжа LB.ua рассказали, что раньше там находилось общежитие. В нем уже давно никто не живет.

Обвал произошел перед выходными.

Фото: Квашук Олександр. Рятувальник КАРС

 

Фото: Квашук Олександр. Рятувальник КАРС

 

Старый вид обвалившегося здания
Фото: Google
Старый вид обвалившегося здания

 

КГРТ создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.


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