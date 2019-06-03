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В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания геологического колледжа Раньше там находилось общежитие. В нем уже давно никто не живет. Фото: Квашук Олександр. Рятувальник КАРС В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника, 9 (бывшая Анри Барбюса). В администрации колледжа LB.ua рассказали, что раньше там находилось общежитие. В нем уже давно никто не живет. Обвал произошел перед выходными. Фото: Квашук Олександр. Рятувальник КАРС Фото: Квашук Олександр. Рятувальник КАРС Фото: Google Старый вид обвалившегося здания КГРТ создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.

LB.ua

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