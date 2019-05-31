В Мелитополе мужчина захватил в заложники сотрудницу зала игровых автоматов и угрожал поджогом
Нападавший требовал денег, чтобы погасить долги по кредитам.
В Мелитополе (Запорожская обл.) местный житель взял в заложницы сотрудницу игрового зала "Национальной лотереи", требуя погасить его долги по кредитам, и угрожал поджогом. Об этом сообщило региональное управление полиции.
Инцидент произошел рано утром в четверг, 30 мая. 58-летний местный житель приковал к себе наручниками 28-летнюю сотрудницу игрового зала, облил себя и свою заложницу горючей смесью, угрожая поджечь. Также преступник заблокировал вход в помещение лотерейного отдела.
Сотрудники Нацполиции, СБУ, спасатели ГосЧС, прибывшие на место происшествия, разблокировали входную дверь и освободили заложницу. По данным следствия, злоумышленник потребовал деньги, чтобы погасить свои кредиты. Получив отказ, мужчина пошел на радикальные меры, взяв ее в заложницы.
Правоохранителей успел вызвать другой сотрудник игрового зала.
В результате нападения никто не пострадал. Полиция изъяла из зала 15 компьютеров и 700 гривен.
Нападающий задержан. Полиция открыла уголовное производство по ст.147 УК Украины (захват заложников). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
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