Мужчина, бросивший гранату в фонтан в Бибрке, отделался условным сроком

Подсудимый признал вину, раскаялся и возместил нанесенный ущерб.

Мужчина, бросивший гранату в фонтан в Бибрке, отделался условным сроком
Фото: национальная полиция

Золочевский районный суд вынес приговор мужчине, бросившему гранату в фонтан в Бибрке (Львовская область). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Судебное заседание прошло 27 мая.

41-летний подозреваемый в ходе судебного разбирательства полностью возместил причиненный ущерб (около 10 тыс. гривен), искренне раскаялся и начал курс реабилитации от алкогольной зависимости.

Учитывая это, а также то, что на иждивении мужа находятся малолетний сын и родители-пенсионеры, которые являются инвалидами, прокурор заключил с ним соглашение о признании виновности. Мужчине назначили четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года.

Напомним, в октябре 2018 года нетрезвый мужчина бросил в фонтан гранату РГД-5, в результате чего частично разрушил его. Люди при взрыве не пострадали.

Подозреваемого задержали на слудеющий день, во время обыска в его доме нашли марихуану.


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