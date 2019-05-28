ГосЧС предупреждает о новом повышении уровня воды на Закарпатье и Прикарпатье
Это касается Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о новом повышении уровня воды. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС, со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми дождями и ливнями в течении 28-31 мая, ожидается продолжение подъема уровней воды.
Ожидается, что уровень воды повысится:
- на Закарпатье в нижнем течении реки Боржава на 0.2-0.5 м;
- во Львовской и Ивано-Франковской областях в бассейнах Сяна и Днестра на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м;
- в бассейнах рек Прут и Сирет на 0,3 - 1,0 м, без угрозы негативных последствий;
- на реках бассейна Припяти на 0.1-0.5 м ;
- в Любешевском районе Волынской обл. прогнозируют начальные затопления хозяйственных сооружений в сельских населенных пунктах.
Отмечается, что если будут сильные ливни, то в Карпатском регионе возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Напомним, вчера, 27 мая Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, а подтоплений жилых домов нет.
В Ивано-Франковской области вследствие интенсивных осадков в течение 20-23 мая в зону подтопления попал 1721 жилой дом и 6137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области.
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 27 мая посетил пострадавшую от паводков Закарпатскую область. Цель поездки - ликвидация последствий наводнения на Закарпатье, помощь пострадавшим.
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Общество
28.05.2019 14:44