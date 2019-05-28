ГосЧС предупреждает о новом повышении уровня воды на Закарпатье и Прикарпатье

Это касается Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

ГосЧС предупреждает о новом повышении уровня воды на Закарпатье и Прикарпатье
Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о новом повышении уровня воды. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС, со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми дождями и ливнями в течении 28-31 мая, ожидается продолжение подъема уровней воды.

Ожидается, что уровень воды повысится:

  • на Закарпатье в нижнем течении реки Боржава на 0.2-0.5 м;
  • во Львовской и Ивано-Франковской областях в бассейнах Сяна и Днестра на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м;
  • в бассейнах рек Прут и Сирет на 0,3 - 1,0 м, без угрозы негативных последствий;
  • на реках бассейна Припяти на 0.1-0.5 м ;
  • в Любешевском районе Волынской обл. прогнозируют начальные затопления хозяйственных сооружений в сельских населенных пунктах.

Отмечается, что если будут сильные ливни, то в Карпатском регионе возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, вчера, 27 мая Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, а подтоплений жилых домов нет.

В Ивано-Франковской области вследствие интенсивных осадков в течение 20-23 мая в зону подтопления попал 1721 жилой дом и 6137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 27 мая посетил пострадавшую от паводков Закарпатскую область. Цель поездки - ликвидация последствий наводнения на Закарпатье, помощь пострадавшим.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Коломые убили известного адвоката и его жену, - СМИВ Коломые убили известного адвоката и его жену, - СМИ
В киевском супермаркете мужчина напал на ребенка и начал его душить
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть сбежавшие и пострадавшиеВ Одесской колонии №51 начался бунт, есть сбежавшие и пострадавшие
Мужчина, который в 2016 году убил военного и ранил таксиста в Киеве, получил пожизненноеМужчина, который в 2016 году убил военного и ранил таксиста в Киеве, получил пожизненное
Мужчина с топором прервал брифинг правозащитников о ромских погромахМужчина с топором прервал брифинг правозащитников о ромских погромах
Блок рекламы


Похожие новости
Уровень воды в реках на Закарпатье и Прикарпатье начал спадатьУровень воды в реках на Закарпатье и Прикарпатье начал спадать
Два человека погибли на западе Украины из-за непогоды, - ГосЧСДва человека погибли на западе Украины из-за непогоды, - ГосЧС
На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)
ГосЧС показала последствия ливней на ЗакарпатьеГосЧС показала последствия ливней на Закарпатье
На Закарпатье в подтопленном селе утонул ребенокНа Закарпатье в подтопленном селе утонул ребенок
На Закарпатье на гранате подорвался контрактникНа Закарпатье на гранате подорвался контрактник
Врача, виновного в смерти роженицы на Закарпатье, приговорили к году тюрьмы и 1,2 млн гривен штрафаВрача, виновного в смерти роженицы на Закарпатье, приговорили к году тюрьмы и 1,2 млн гривен штрафа
Коломыя осталась без воды из-за аварииКоломыя осталась без воды из-за аварии
ГосЧС выпустила предупреждение о паводках в западных областяхГосЧС выпустила предупреждение о паводках в западных областях
На желатиновом заводе в Лисичанске от взрыва рухнула фасадная стена, погибла работницаНа желатиновом заводе в Лисичанске от взрыва рухнула фасадная стена, погибла работница
Последние новости
Подгружаем последние новости