ГосЧС показала последствия ливней на Закарпатье

Подтоплены десятки дворов, разрушен мост через Латорицу.

Фото: facebook/Управління ДСНС України у Закарпатській області

Из-за сильных осадков в Закарпатской области подтопило 182 домохозяйства, в том числе 46 жилых домов, почти 1,5 тысяч га сельхозугодий, 250 га пастбищ.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Закарпатской области.

Повреждены мостовые переходы в селах Лисичево и Кушница Иршавского района, селе Турья Поляна Перечинского района, мост в селе Верхняя Грабовница Воловецого района.

Разрушен мост через Латорицу в селе Котельница Воловецкого района.

Фото: facebook/Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: facebook/Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: facebook/Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: facebook/Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: facebook/Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: facebook/Управління ДСНС України у Закарпатській області

Напомним, что Укргидрометеоцентр прогнозировал, что 23 мая по всей Украине, кроме южных областей, ожидаются сильные дожди с грозами и шквалистый ветер, уровень угрозы - желтый. На Закарпатье прогнозировали повышение уровня воды в реках с выходом на пойму и возможным подтоплением. Кроме того, в местах сильных дождей возможен сход селевых потоков.


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