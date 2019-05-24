В Днепре задержали лидера "Белого братства" Яна Яцишина

Полиция Днепра сегодня утром задержала в Днепре Яна Яцишина - лидера группировки "Белое братство", подозреваемого в организации заказного убийства. Об этом сообщил глава полиции Житомирской области Вячеслав Печененко, пишет "Громадське".

Яцишина направили в Житомир, где завтра на заседании суда ему будут избирать меру пресечения.

Подозреваемый был объявлен в розыск в феврале этого года, когда работники полиции не нашли его в Никополе по адресу прописки. Полицейские должны были доставить Яцишина в суд принудительно, так как у прокуратуры появилась информация, что он скрывается от следствия.

Напомним, 28 июля 2018 полиция сообщила о задержании лидера и члена одной из крупнейших преступных организаций в Украине "Белое братство", которое занималось незаконным оборотом наркотиков. Ими оказались Руслан Лисанов и Ян Яцишин. Во время обыска в машине Яцишина нашли оружие, наркотики и деньги.

Лисанова задержали 23 июля 2018 года. За день до этого возле поселка Олиевка неизвестные на дороге обстреляли авто, огнестрельное ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка. Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Лисанов подозревается в исполнении роли киллера во время нападения на авто, организатором преступления, по версии следствия, был Ян Яцишин.

Кроме обвинения в заказе убийства, Яцишину инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, за незаконное изготовление, хранение, приобретение наркотических средств с целью и без цели сбыта. Кроме этого, он проходит свидетелем по делу о двойном убийстве в Никополе 10 февраля 2016. Осенью 2017 года в Никопольском суде, во время 21-го судебного заседания, отец одного из погибших Руслан Тапаев подорвал две гранаты. Сам человек и один обвиняемый - Сергей Вороновский погибли. 10 человек госпитализировали.

После задержания Яцышина и Лисанова прокурор по делу Тапаевих просил допросить обоих в режиме видеоконференции. 4 октября в Никопольском суде допросили Руслана Лисанова, а Ян Яцишин отказался свидетельствовать и просил этапировать его в Никополь.


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