В Париже россияне украли у экс-кандидата в президенты Гвинеи бриллиант за 45 млн евро
Женщина приглашала экспертов, чтобы подтвердить стоимость бриллианта.
Представившиеся россиянами неизвестные украли у бывшего кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате в Париже бриллиант, стоимость которого оценивается в десятки миллионов евро, сообщают в четверг местные СМИ.
По ее словам, этот драгоценный камень оценивается в 45 млн евро, передает Интерфакс.
Согласно информации СМИ, двое мужчин пришли в отель, где остановилась политик. Они представились роSSийскими экспертами по оценке драгоценностей, которых женщина приглашала, чтобы подтвердить стоимость бриллианта.
Однако во время оценки мужчинам удалось незаметно подменить камень. Когда Диубате обнаружила подмену, преступники уже скрылись.
Инцидент произошел в восьмом парижском округе. Столичная полиция начала расследование по делу о краже, осуществленной организованной преступной группировкой.
Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет.
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23.05.2019 21:47