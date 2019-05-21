В роSSийской школе 13 детей отравились крысиным ядом

Ученики младших классов школы в поселке Чаны под Новосибирском (РоSSия) попали в больницу с отравлением. Как сообщает "Дождь", сейчас жизни детей ничего не угрожает.

Следственный комитет РФ начал проверку инцидента. По официальным данным, отравление произошло из-за вещества "неизвестного происхождения", все госпитализированные дети получили своевременную медицинскую помощь и чувствуют себя удовлетворительно.

Установлено, что отравление детей не связано с едой в школьной столовой. Местные СМИ сообщают, что отравление произошло из-за таблеток с крысиным ядом: один из учеников принес их в школу, так как таблетки были "со вкусом шоколада".

Напомним, накануне в винницкой школе медицинская помощь понадобилась пятерым шестиклассникам из-за распыления баллончика с перцовым газом.