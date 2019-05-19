От взрыва гранаты в Харькове погибли двое мужчин

Еще один госпитализирован с множественными ранами.

В Харькове в результате взрыва гранаты в доме погибли двое мужчин, еще один госпитализирован с множественными повреждениями. Об этом сообщили в полиции области.

Происшествие произошло поздно вечером 18 мая на улице Двинской.

"Предварительно установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты. От полученных травм погибли мужчины 36 и 38 лет. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища ", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья пострадавшего мужчины медики оценивают как удовлетворительное.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в банке.