В Винницкой области ограничили продажу алкоголя ночью

В Винницкой области ограничили продажу алкоголя в ночное время.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Отмечается, что в рамках мероприятий по борьбе с преступностью установлено, что по состоянию на конец ноября прошлого года, доля преступлений, совершенных в состоянии опьянения, составила 10,3%.

"Такой уровень «пьяных преступлений» может свидетельствовать о негативных тенденциях в обществе и сказывается на безопасности граждан. Одним из действенных способов исправления ситуации является ограничение продажи алкоголя в ночное время", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ограничительные меры касаются только продажи алкоголя в магазинах, супермаркетах и других точках продажи и не применяются к реализации алкоголя в ночных клубах, барах и других специализированных развлекательных заведениях, где, как правило, есть охрана, которая отвечает за безопасность.

В прокуратуре сообщили, что среди районов Винницкой области самый высокий процент преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, зафиксирован в южных районах: Черновицком (32,7%), Мурованокуриловецком (31,9%), Бершадском (23,7%), Могилев-Подольском (23 2%), Крыжопольском (20,4%).

"Поэтому в районах, где увеличился уровень таких преступлений, запретили продажу алкоголя в ночное время в г. Бершадь, Липовец, пгт. Томашполь, Оратов, Дашев, Кирнасовка, Шпиков, Литин, Браилов, Мурафа, Копайгород, Севериновка, с. Кунка, Краснополка", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, отмечается, что несколько районов приняли решение об ограничении продажи алкоголя самостоятельно ранее - в г. Ладыжин, Бар, Немиров, Могилев-Подольский, Козятин, пгт. Вапнярка, Чечельник, Тростянец, Теплик, Песчанка.

Напомним, в апреле прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон о праве местных властей запрещать продажу алкоголя.