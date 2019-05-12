В Сарнах в гараже сгорели двое людей

В городе Сарны Ровенской области в частном гараже при пожаре погибли двое людей. Об этом сообщили в ГосЧС.

“На момент прибытия спасателей на место происшествия крытый шифером шлакоблочный гараж был полностью охвачен огнем. Крыша гаража обрушилась. Все свидетельствовало о слишком позднем обнаружении и сообщении о пожаре”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что существовала угроза распространения огня на расположенную за полтора метра новостройку жилого дома.

Во время разборки конструкций на месте пожара спасатели нашли двух погибших. Одним из них является владелец гаража 1957 года рождения. Другое тело обгорело настолько, что пока невозможно установить его пол. Предварительно в пресс-службе управления предполагают, что это женщина.

Гараж полностью уничтожен огнем. Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, ранее на въезде в Сарны микроавтобус въехал в пост полиции.