В Киеве бывший полицейский украл у пожилого ученого две квартиры на Печерске

На момент совершения преступления мошенник находился на службе.

?В Киеве бывший полицейский украл у пожилого ученого две квартиры на Печерске
Фото: Тарас Спивак

Прокуратура Киева объявила бывшему сотруднику Национальной полиции о подозрении в причастности к мошенническому завладению квартирой профессора физико-математических наук.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

"В феврале 2019 года правоохранители задержали мошенника, который воспользовавшись беспомощным состоянием 62-летнего ученого, похитил у него документы на две его квартиры в Печерском районе столицы и в дальнейшем завладел указанной недвижимостью, нанеся ущерб на сумму 3 млн 350 тыс. гривен. Подозреваемый в настоящее время содержится под стражей в Киевском СИЗО", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили причастность к мошенничеству бывшего сотрудника полиции, который на момент совершения преступления находился на службе.

"Злоупотребляя доверием потерпевшего, полицейский принял ряд мер для совершения и дальнейшего сокрытия незаконного завладения квартирами. 10 мая ему вручили извещение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество). В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в прошлом году двое полицейских из Харькова украли 500 тыс. гривен во время следственного эксперимента в Северодонецке.


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