На Бассейной в центре Киева произошел взрыв с пожаром

Полиция разыскивает женщину, которая это устроила.

Фото: ГУНП Києва

В центре Киева на ул. Бассейная в понедельник произошел взрыв. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает женщину, которая, судя по записям видеокамер, причастна к инциденту. Об этом сообщило региональное управление полиции.

По данным издания "Информатор", взрыв произошел в арке у торгового центра "Арена Сити" около 11:20. Огонь погасили охранники торгового центра, уже через 10 минут на место прибыли спасатели и полиция.

По записям камер видеонаблюдения правоохранители установили, что неизвестная женщина в красной куртке зашла в переход, выбросила личные вещи, облила их неизвестной жидкостью и подожгла.

В результате происшествия никто не пострадал.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание женщины, причастной к совершению правонарушения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве со стрельбой задержали группу "квартирников"В Киеве со стрельбой задержали группу "квартирников"
В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима КомароваВ Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова
В Киеве львовянин пытался похитить из супермаркета "киндер-сюрпризов" на 7 тыс. грнВ Киеве львовянин пытался похитить из супермаркета "киндер-сюрпризов" на 7 тыс. грн
ПЦУ призвала украинцев отказаться от искусственных цветов на кладбищахПЦУ призвала украинцев отказаться от искусственных цветов на кладбищах
У стройплощадки в Протасовом Яру снова произошла потасовкаУ стройплощадки в Протасовом Яру снова произошла потасовка
Блок рекламы


Похожие новости
Житель Киевской области погиб из-за самодельной взрывчатки, еще трое - раненыЖитель Киевской области погиб из-за самодельной взрывчатки, еще трое - ранены
Полиция Киева задержала 15-летнего подростка за покушение на мать и бабушкуПолиция Киева задержала 15-летнего подростка за покушение на мать и бабушку
В Одессе ночью произошел крупный взрыв в отделении банка "Пивденный"В Одессе ночью произошел крупный взрыв в отделении банка "Пивденный"
Возле резиденции королевского Версаля в Париже произошел крупный пожарВозле резиденции королевского Версаля в Париже произошел крупный пожар
В Одессе произошел крупный пожар в центре психического здоровьяВ Одессе произошел крупный пожар в центре психического здоровья
В Мадриде эвакуировали 57-этажный небоскреб из-за угроз взрываВ Мадриде эвакуировали 57-этажный небоскреб из-за угроз взрыва
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожарНа Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
Неизвестные похитили человека в Святошинском районе КиеваНеизвестные похитили человека в Святошинском районе Киева
На желатиновом заводе в Лисичанске от взрыва рухнула фасадная стена, погибла работницаНа желатиновом заводе в Лисичанске от взрыва рухнула фасадная стена, погибла работница
Центр Киева остался без света из-за повреждения высоковольтного кабеляЦентр Киева остался без света из-за повреждения высоковольтного кабеля
Последние новости
Подгружаем последние новости