В Протасовом Яру из-за вырубки деревьев под застройку произошли столкновения

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

В Киеве вечером 2 мая между улицами Протасов Яр и Николая Амосова прошла акция протеста против незаконного строительства.

Между активистами и молодыми людьми спортивной внешности - представителями застройщика произошли столкновения.

Застройщик отказался выполнить требования общины, несмотря на наличие предписания на запрет проведения строительных работ.

Корреспондент LB.ua с места события сообщает, что после этого активисты перекрыли улицу с помощью деревьев, которые накануне вырезал застройщик.

Неизвестные забрасывали митингующих камнями, а те пытались силой снести незаконный забор. Полиция задержала нескольких участников акции, но вскоре отпустила их.

Вчера, 1 мая, на Протасовом Яру и улице Амосова происходили стычки киевлян с "титушками "днепровской компании ООО "Дайтона групп", которая пытается вырезать 4 га зеленых насаждений для строительства в зеленой зоне трех небоскребов.

Вопрос застройки в Протасовом Яру должен рассматриваться в пятницу, 3 мая, на комиссии по рассмотрению объектов строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории Киева .

"Застройщик торжественно пообещал не выполнять никаких работ до рассмотрения на Комиссии. Однако уже сегодня началось сооружение забора со стороны улицы Протасов Яр", - отмечают организаторы акции.

Напомним, первые конфликты в парке "Протасов Яр" из-за вырубки деревьев под застройку произошли в августе 2018-го.