В Киеве львовянин пытался похитить из супермаркета "киндер-сюрпризов" на 7 тыс. грн

Ценителя сладкого передали полиции.

В Киеве львовянин пытался похитить из супермаркета
Фото: youtube

Из супермаркета в столичном торговом центре "Район" мужчина пытался похитить десятки игрушек "киндер-сюрприз" на сумму около 7 тысяч гривен.

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".

"Мужчина из Львова хотел вынести "киндеров" из супермаркета в ТРЦ"Район" в Киеве... Не парочку, а очень много - почти на 7 000 гривен. Охрана сработала на отлично. Ценителя сладкого передали копам", - говорится в сообщении.

 

 

 

Как сообщалось, год назад в Ивано-Франковске 58-летний иностранец украл в магазине 179 киндер-сюрпризов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический проводВ Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический провод
Бразильская полиция конфисковала у наркоторговцев попугая-сообщника, который "стоял на шухере"Бразильская полиция конфисковала у наркоторговцев попугая-сообщника, который "стоял на шухере"
Полиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцуПолиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцу
Под Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фотоПод Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фото
На экраны выходит короткометражный фильм о зоне отчуждения "Полесское. Послечувство"На экраны выходит короткометражный фильм о зоне отчуждения "Полесское. Послечувство"
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве из-за прорыва трубы детскую площадку затопило кипяткомВ Киеве из-за прорыва трубы детскую площадку затопило кипятком
В Киеве спасли бельченка с передавленной шеейВ Киеве спасли бельченка с передавленной шеей
Под Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фотоПод Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фото
В Киеве и области разоблачили крупный наркокартель, организованный полицейскимиВ Киеве и области разоблачили крупный наркокартель, организованный полицейскими
В Киеве горело здание МинобразованияВ Киеве горело здание Минобразования
В Киеве полицейские изъяли более 300 кг героинаВ Киеве полицейские изъяли более 300 кг героина
Полиция показала еще шесть картин, найденных у подозреваемых в убийстве ювелира в КиевеПолиция показала еще шесть картин, найденных у подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве
В Киеве пытались захватить спортклуб "Восход", в полицию доставлены 62 человека (обновлено)В Киеве пытались захватить спортклуб "Восход", в полицию доставлены 62 человека (обновлено)
На Майдане Независимости в Киеве неизвестные ранили полицейскогоНа Майдане Независимости в Киеве неизвестные ранили полицейского
В Киеве задержали мужчину, который изготавливал по 5 кг наркотика в неделюВ Киеве задержали мужчину, который изготавливал по 5 кг наркотика в неделю
Последние новости
Подгружаем последние новости