В Киеве львовянин пытался похитить из супермаркета "киндер-сюрпризов" на 7 тыс. грн
Ценителя сладкого передали полиции.
Из супермаркета в столичном торговом центре "Район" мужчина пытался похитить десятки игрушек "киндер-сюрприз" на сумму около 7 тысяч гривен.
Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".
"Мужчина из Львова хотел вынести "киндеров" из супермаркета в ТРЦ"Район" в Киеве... Не парочку, а очень много - почти на 7 000 гривен. Охрана сработала на отлично. Ценителя сладкого передали копам", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, год назад в Ивано-Франковске 58-летний иностранец украл в магазине 179 киндер-сюрпризов.
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